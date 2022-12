Poważne problemy piłkarskiej legendy. Jego rodzina znalazła się w niebezpieczeństwie, sytuacja jest poważna

Protesty w Iranie zbierają krwawe żniwo

Przypomnijmy, że cała sytuacja w Iranie rozpoczęła się we wrześniu, gdy zabito Mahsę Amini. Młoda Kurdyjka została pobita na śmierć przez tamtejszą policję moralności. Powód? 22-latka miała na sobie ubranie, które – zdaniem funkcjonariuszy – nie zakrywało dostatecznie dużo. Po tym zdarzeniu na ulicach rozpoczęły się liczne, antyrządowe protesty. Dodajmy, że były one krwawo tłumione przez władze państwowe. Ich uczestników, a także ich rodziny często aresztowano, czasem wręcz porywano. Łącznie śmierć poniosło już przynajmniej kilkaset osób.

Świątek dostała prezent, a Michniewicz rózgę. Nasz mikołaj miał sporo roboty

Ali Daei – zapiekły przeciwnik irańskich władz

Jedną z osób, która od samego początku wyrażała głośną aprobatę dla antyrządowych protestów był Ali Daei. Legenda irańskiego futbolu zdecydowała się nawet odwołać swój przyjazd na mundial w Katarze. Wszystko z powodu solidarności z protestującymi. Jak jednak można się było tego spodziewać, tamtejsze władze nie mogły przepuścić płazem takiej zniewagi i ostatecznie zdecydowały się wziąć na celownik 53-latka oraz jego rodzinę. Kilka miesięcy temu jego samego aresztowano oraz odebrano mu paszport. Na początku grudnia zamknięto z kolei należące do niego: sklep jubilerski oraz restaurację. Teraz najwyraźniej przyszła pora na jego najbliższych.

Leo Messi mógł zagrać dla reprezentacji Hiszpanii? Prawda wyszła na jaw, znany trener miał sprytny plan

Żona i córka aresztowane

Wg informacji przekazanych przez BBC w ostatnim czasie „pod lupą” znalazły się żona oraz córka legendarnego irańskiego piłkarza. Kobiety wsiadły na pokład samolotu lecącego do Dubaju, nie zdołały jednak dotrzeć do celu. Lot został bowiem celowo przekierowany, aby uniemożliwić im opuszczenie kraju. Wiadomo jedynie, że został skierowany na lotnisko na wyspie Kish w Zatoce Perskiej, gdzie obie panie wyprowadzono i zabroniono im dalszej podróży. - Nie podano żadnego powodu i wracają do Teheranu – powiedział cytowany przez BBC Daei. Irańska agencja informacyjna twierdzi, że żona 53-latka – jako osoba „mająca związek z grupami przeciwnymi rewolucji islamskiej” – jest zobowiązana informować władze o chęci opuszczenia kraju. - Gdyby mieli zakaz, system policji paszportowej powinien był to wykazać. Nikt nie odpowiedział mi, skąd to zamieszanie – podkreśla wzburzony Daei.

Wściekły "kibic" zaatakował byłego selekcjonera na ulicy! Brutalne rozliczenie po mundialu, skandaliczna postawa

Kim jest Ali Daei?

Ali Daei jest byłym piłkarzem występującym na pozycji napastnika, będącym jedną z największych legend azjatyckiego futbolu. W trakcie swojej kariery grał m.in. dla takich klubów jak Arminia Bielefeld, Bayern Monachium czy Hertha Berlin. Na swoim koncie ma także 149 występów w reprezentacji Iranu, dla której zdobył 109 bramek.