Któż nie sięga pamięcią do 1974 roku, kiedy to reprezentacja Polski we wspaniałym stylu zajęła trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach świata? Kto nie wspomina kapitalnych biegów Ireny Szewińskiej czy walk Jerzego Kuleja? Nie ma wątpliwości, że czasy PRL-u dostarczyły nam mnóstwa wspaniałych sportowców, którzy sięgali po największe laury w historii.

Sport w PRL. Specjalny QUIZ wiedzy dla prawdziwych ekspertów

Bo przecież choć najczęściej mówi się o sporcie w PRL-u w kontekście piłki nożnej i sukcesów „Orłów Górskiego”, to przecież to czasy naszych wspaniałych lekkoatletów, pięściarzy, zapaśników czy siatkarzy. Wśród naszych Czytelników jest wielu sympatyków sportu w PRL, zatem mamy dla was wyjątkowy QUIZ. Proponujemy wam udział w 10-pytaniowej zabawie. Aby dalej mienić się ekspertem od sportu w PRL, trzeba odpowiedzieć na co najmniej 8. A zatem do dzieła!