i Autor: Alizada Studios/Shutterstock Artiom Dziuba

Piłka nożna

Rosja nie gra w eliminacjach MŚ. Nagle gruchnęły szokujące informacje. Dostaną dziką kartę?!

Rosja stara się o powrót do wielkiej piłki. Prezes tamtejszej federacji, Aleksandr Diukow, twierdzi, że decyzja w sprawie włączenia ich do rozgrywek pod egidą FIFA powinna zapaść w ciągu roku, a prawdopodobieństwo jej podjęcia wynosi ponad 50 proc. Dodał również, że niekoniecznie obejmie to wszystkie zespoły. Diukow rozważa także możliwość "dzikiej karty" na mistrzostwa Świata, choć przyznał, że jest to trudne do zrealizowania.