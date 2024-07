Smutna wiadomość obiegła całą Polskę. Nie żyje Janusz Tracewski, miał 88 lat

Smutna informacja dotarła do Polski. W wieku 88 lat zmarła legenda polskich zapasów, kultowy trener zapaśniczy - Janusz Tracewski. Mężczyzna odszedł 2 dni po swoich urodzinach. O śmierci poinformował w oficjalnym komunikacie Polski Związek Zapaśniczy.

Nie żyje Janusz Tracewski. Legenda miała 88 lat

Tracewski od 1969 do 1980 roku był trenerem polskiej kadry narodowej w zapasach w stylu klasycznym. Był to piękny okres dla dyscypliny, a polscy zapaśnicy zdobywali 56 medali na imprezach rangi światowej, w tym igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy.

-Z przykrością informujemy, że zmarł Janusz Tracewski - jeden z najwybitniejszych trenerów w polskim sporcie, trener 100-lecia polskich zapasów w stylu klasycznym. Janusz Tracewski (ur. 27 czerwca 1936 w Adampolu, zm. 29 czerwca 2024 w Warszawie) był zawodnikiem KS „Unia” Brzeg Dolny od 1948 r. Był również zawodnikiem klubu AZS-AWF Warszawa, gdzie zdobył tytuł mistrza Polski w zapasach w stylu wolnym w wadze do 79 kg w 1959 roku, a także wicemistrzem w stylu wolnym w wadze do 73 kg w 1958 roku i w stylu klasycznym w wadze do 73 kg w 1961 roku.Po ukończeniu studiów na AWF w Warszawie, został trenerem zapasów w Gwardii Warszawa od 1963 do 1969 roku, a od 1969 do 1980 roku prowadził kadrę narodową w zapasach w stylu klasycznym. Pod jego kierownictwem, polskie zapasy zaczęły odnosić wielkie sukcesy, w sumie zdobywając 56 medali na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Po zakończeniu kariery trenerskiej, pełnił wiele ważnych funkcji w polskim sporcie. Był m.in. dyrektorem Departamentu Sportu Wyczynowego w Urzędzie Kultury Fizycznej i Sportu, w PKOl szefem misji olimpijskich, a w FILA członkiem komisji trenerskiej. Ponownie powrócił do pracy w PZZ, gdzie z dużym powodzeniem kierował Wydziałem Wyszkolenia. Janusz Tracewski napisał wiele publikacji metodycznych i szkoleniowych na temat zapasów, w tym "Zapasy. W drodze do mistrzostwa" z 1976 roku. Wspólnie z trenerami i zawodnikami wyprodukował kilkanaście filmów szkoleniowych z zakresu zapasów. Za swoje osiągnięcia, został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski: Krzyżem Kawalerskim (1972), Krzyżem Oficerskim (1976) i Krzyżem Komandorskim (1988). W 2017 roku został uhonorowany miejscem w Galerii Sławy Polskich Zapasów. Prezes PZZ wraz z całym środowiskiem sportowym składa kondolencje dla Rodziny i Bliskich. - pisze w oświadczeniu Polski Związek Zapaśniczy.