Tak Cristiano Ronaldo bawi się w Madrycie! Kibice przyłapali go na ulicy, film robi furorę w sieci [WIDEO]

W czasie, kiedy Leo Messi cieszy się ze zdobycia mistrzostwa świata, jego największy rywal Cristiano Ronaldo wciąż szuka sobie nowego klubu, w którym miałby kontynuować swoją karierę. W ostatnich tygodniach najbardziej prawdopodobne wydawało się, że gwiazdor reprezentacji Portugalii przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, by grać dla Al-Nassr, które oferuje mu górę pieniędzy za podpisanie kontraktu. Pomimo upływających dni, wciąż nie mamy jednak potwierdzenia tych doniesień, a teraz "CR7" robi furorę na ulicach Madrytu,

Fani spotkali na ulicach Madrytu Cristiano Ronaldo! Film z udziałem Portugalczyka jest hitem internetu

Na TikToku pojawiło się w ostatnich godzinach nagranie, na którym widać Cristiano Ronaldo wraz ze swoją partnerką Georginą oraz najnowszy prezent Portugalczyka, którym jest piekielnie drogi Rolls Royce. Samochód dodatkowo może potwierdzać, że jest to świeże nagranie, bowiem "CR7" otrzymał go od swojej ukochanej na Święta Bożego Narodzenia. Ronaldo po zrobieniu sobie zdjęć z grupką fanów wsiadł do samochodu i odjechał. Wcześniej pojawiały się informacje, że Portugalczyk ma trenować w ośrodku Realu Madryt, który udostępnił mu jedno z nieużywanych boisk i jak się okazuje, w tej kwestii najpewniej nic się nie zmieniło, co nie przybliża Ronaldo do znalezienia nowego klubu.