Zawodniczka wykluczona z kadry, bo odrzuciła seksualne awanse trenera? Krajowa federacja otrzymała doniesienie

Chodzi o dyscyplinę olimpijską i czołową reprezentantkę WKS, kandydatkę do występu na igrzyskach. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Afera doprowadziła niedawno do zawieszenia dyrektora technicznego i trenera kadry. Poinformowano także Ministerstwo Sportu, które bacznie przygląda się rozwojowi wypadków. Nie podano nazwiska skarżącej, ale ma chodzić o medalistkę mistrzostw Afryki w 2022 roku.

Zarzuty wobec trenera reprezentacji wypowiedziała sportsmenka wysokiej klasy, będąca członkinią kadry narodowej. Złożyła skargę w sprawie molestowania seksualnego do narodowego komitetu olimpijskiego Wybrzeża Kości Słoniowej i do sądu. Na razie oskarżony szkoleniowiec korzysta z domniemania niewinności.

Prezydent Federacji Taekwondo Wybrzeża Kości Słoniowej Jean-Marc Yacé potwierdził, że zapobiegawczo zawieszono dyrektora i trenera reprezentacji narodowej. Pierwszemu zarzucono zaniedbanie, a drugiemu molestowanie seksualne. Zawieszony dyrektor zaprzeczył, by był bezczynny, podkreślając, że sam zaproponował zawieszenie oskarżanego trenera.

Odrzuciła zaloty i nie była jedyną ofiarą

Sportsmenka napisała najpierw list do federacji, żądając wyjaśnień dotyczących kryteriów selekcji drużyny na mistrzostwa Afryki, które doprowadziły do jej wykluczenia z mistrzostw Afryki. Dowodziła, że jest najwyżej sklasyfikowaną zawodniczką z WKS na świecie w kategorii do 57 kg.

Gdy to nie przyniosło skutku, złożyła skargę bezpośrednio do prezesa federacji, twierdząc już zupełnie otwarcie, iż została pominięta tylko dlatego, że odrzuciła zaloty trenera reprezentacji. Dodała, że nie była jedyną ofiarą podobnej sytuacji, co wskazuje, że być może mamy do czynienia z systemowym problemem wewnątrz środowiska.

Lokalne media piszą, że ponieważ taekwondo jest bardzo popularnym sportem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, sprawa ta ma znaczący wpływ na środowisko sportowe i wielu entuzjastów tej dyscypliny. Dodają, że w środowisku słychać wezwania do położenia kresu podobnym praktykom i konieczność podjęcia rygorystycznych środków w celu ochrony sportowców i promowania zdrowych stosunków w świecie taekwondo.