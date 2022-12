Znamy datę pogrzebu Pelego. Planują wielką ceremonię, ma potrwać ponad dobę

Odejście Pelego było wielkim wstrząsem dla całego piłkarskiego świata, a przede wszystkim w ojczyźnie gracza - Brazylii. W kraju Kawy ogłoszono właśnie trzydniową żałobę narodową, a także planuje się wielką ceremonię pogrzebową legendy futbolu. Wiemy już, kiedy trzykrotny mistrz świata wyruszy w ostatnią drogę. Poznaliśmy pierwsze szczegóły ceremonii.

Pele nie żyje. Znamy już datę pogrzebu Brazylijczyka

Odejście Pelego spotkało się z wielką reakcją w całej Brazylii. Prezydent kraju, Jair Bolsonaro, podjął decyzję o ustanowieniu trzydniowej żałoby narodowej.

- Oficjalna żałoba jest ogłoszona w całym kraju na okres trzech dni, liczonych od dnia publikacji niniejszego dekretu, na znak ubolewania z powodu śmierci Edsona Arantesa do Nascimento, Pele, byłego piłkarza. Prezydent Jair Bolsonaro, modli się do Boga, by przyjął go w swoje ramiona, dał siłę i wiarę całej jego rodzinie i przyjaciołom, by przezwyciężyli ten trudny moment - napisał prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro.

Wiemy już, że pogrzeb Pelego będzie miał miejsce we wtorek 3 stycznia 2022 roku na cmentarzu Memorial Necropole Ecumenica, niedaleko stadionu Santosu, w którego barwach Pele odnosił swoje największe sukcesy klubowe. Same uroczystości mają rozpocząć się już jednak w poniedziałek 2 stycznia. Wtedy to trumna z ciałem Brazylijczyka zostanie wystawiona na dobę na Estadio Urbano Caldeira.