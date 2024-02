Bartosz Kurek usłyszał o sobie takie słowa. Ekspert odpalił największe działo. Decyzja, która zmieni wiele

Zdjęcie, które pokazała Katarzyna Skowrońska u wielu wywoła obrzydzenie. Zakrywaliśmy oczy widząc, co wzięła do ręki

Od kilku tygodni dużo mówiło się o klubowej przyszłości Aleksandra Śliwki i Wilfredo Leona. W przypadku obu reprezentantów Polski było jasne, że zmienią drużyny i długo trwały dywagacje, gdzie ostatecznie wylądują. W przypadku Leona wciąż jest spory znak zapytania dotyczący jego przyszłości. Tymczasem nieco w cieniu plotek o wspomnianych zawodnikach przeszły negocjacje Bartosza Kurka z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Pierwsze informacje na ten temat pojawiły się przed tygodniem, a w tym tygodniu "Przegląd Sportowy" potwierdził, że atakujący reprezentacji Polski wraca do PlusLigi po kilku latach nieobecności.

Wielki impuls dla PlusLigi. Wszystko za sprawą Kurka

Dla całej ligi będzie to wielkie wydarzenie, bo kapitan kadry to bez wątpienia siatkarska gwiazda i sprawi, że zainteresowanie rozgrywkami wzrośnie. Wątpliwości co do tego nie ma siatkarski trener i ekspert, Ireneusz Mazur. - To gwiazda światowego formatu, zawodnik nietuzinkowy. Jego powrót miałby ogromne znacznie. Siatkarz o takiej renomie dodałby prestiżu całej Plus Lidze, a przede wszystkim klubowi, do którego by trafił. Taki powrót miałby olbrzymi wydźwięk medialny i niewątpliwie zrobiłby naszej lidze dobrą reklamę - uważa szkoleniowiec.

Porównano Bartosza Kurka do Roberta Lewandowskiego

- To tak, jakby Lewandowski wrócił do polskiej piłki. Zachowując proporcje, bo jednak piłka ma inny wymiar, ale z drugiej strony Bartosz Kurek, to jest zawodnik znakomity - ocenił Mazur. Na razie nie pojawiły się jeszcze oficjalne informacje o przejściu Kurka do Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która ma szykować ofensywę transferową. Ostatnie plotki mówią o zainteresowaniu wicemistrzów Polski Earvinem N'Gapethem, a niewykluczony jest również scenariusz z przyjściem Wilfredo Leona.