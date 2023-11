Co dalej z przyszłością Tomasza Fornala? Pojawiły się poważne pytania. To może być definitywny koniec

To jakiś koszmar!

Łukasz Kadziewicz, w rozmowie z Edytą Kowalczyk z Przeglądu Sportowego, wyznał, że zespół Jastrzębskiego Węgla będzie miał problem z zatrzymaniem Tomasza Fornala. W Jastrzębiu jest od 2019 roku. W ekipie JW zdobył dwa mistrzostwa Polski, dwa Superpuchary i srebro Ligi Mistrzów. — Jastrzębie będzie miało duży problem, żeby utrzymać kadrę na przyszły sezon. Kończy się kontrakt Tomasza Fornala i trudno będzie go zatrzymać w klubie. U niego zaczynają się historie pt. "jesteś dobry i w odpowiednim wieku, żeby ruszyć dalej", czy to do Włoch, czy dobrze płatnej Azji" — powiedział Kadziewicz.

Fornal powinien być jednym z bohaterów piątkowej rywalizacji o Superpuchar, która jest też reklamowana jako szansa na rewanż za majowy finał Ligi Mistrzów w Turynie. Wtedy ZAKSA wygrała po kapitalnym meczu 3:2. Kadziewicz uważa, że Jastrzębski ma odpowiedni zespół, by w dopiero rozpoczętym sezonie powalczyć o trofea.

— Może Jastrzębie szarpnie się na te ostatnie tytuły w tym składzie, ale na pewno ten projekt nie przepadnie i dalej będzie tam dobrze. To chyba jest ostatni rok kontraktu Fornala. Jastrzębie wciąż jest bardzo mocne i nie wskażę faworyta meczu. Na tym etapie sezonu będzie decydować dyspozycja dnia — dodał Kadziewicz.

