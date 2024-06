Kurek po meczu podziękował... chłopcom do wycierania parkietu. Kuriozalne okoliczności wygranej siatkarzy z Brazylią

Mecz rozgrywany był w kuriozalnych warunkach. Nad Łodzią przeszła po południu potężna burza z gradem i piorunami, i z powodu uszkodzenia dachu na parkiet Atlas Areny co chwilą spadały krople wody. Chłopcy czyszczący parkiet dawno już się tak nie napracowali. Praktycznie po każdej akcji musieli sięgać po szmaty, po obu stronach parkietu. To był niecodzienny obrazek, że akcje co rusz przerywane były z powodu konieczności wytarcia nawierzchni, ale udało się bezpiecznie do końca doprowadzić mecz.

– Chciałem bardzo podziękować ekipie, która intensywnie wycierała parkiet – mówił Bartosz Kurek, kapitan reprezentacji Polski. – Czasem zdarzają się takie nieprzewidziane sytuacje, mam nadzieję, że ktoś wejdzie na dach i zabezpieczy go przed następnymi meczami.

Dla Polaków mecz z Brazylią miał też drugie dno – to w końcu z nimi będą grali w grupie turnieju olimpijskiego, obok Włochów i Egiptu. Przekonywające zwycięstwo nad podopiecznymi Bernardo Rezende na pewno nie zaszkodzi morale ekipy Nikoli Grbicia w Paryżu, gdy przyjdzie walczyć o olimpijskie punkty.

Kurek, który zdobył 12 pkt przy 44-procentowej skuteczności, przyznał, że zwycięstwo po intensywnym meczu ma swoją wymowę. – To była walka siatkarska na boisku, ale i mentalna o to, żeby nie ugiąć się pod presją Brazylijczyków – skomentował Kurek po meczu, który zaczął się od słabej gry Polaków w otwierającym secie i znakomitej postawy gości. Tę partię wygrali aż do 18, przeważając wyraźnie.

– Trzymaliśmy nerwy na wodzy, zachowaliśmy może trochę więcej energii, a kiedy dołożyliśmy egzekucję założeń taktycznych, wyglądało to zdecydowanie lepiej niż w pierwszym secie. Każde spotkanie czy trening jest ważny dla pewności siebie, nie ma co jej szukać w konkretnych momentach tylko wierzyć, że to, co robimy na treningach, przynosi efekt. I tak też zrobiliśmy w meczu z Brazylią.

W półfinale Włochy albo Francja

W półfinale Polacy zagrają z lepszym z pary Włochy – Francja. Rywala wyłoni piątkowe spotkanie, wiadomo natomiast, że Biało-Czerwoni rozegrają pierwsze starcie półfinałowe, czyli to o godz. 17.00 w sobotę 29 czerwca. To tradycyjna praktyka gospodarza turnieju. – Poprosiłem o to, żeby mieć więcej czasu przed niedzielnym meczem – potwierdził Grbić.