Młoda siatkarka popełniła samobójstwo. To już oficjalna wersja prokuratury po półrocznym śledztwie

Nie dowierzaliśmy, co stało się z twarzą Andrzeja Wrony. Przeżyliśmy wielki szok, gdy pojawiło się to nagranie. Ogromna przemiana

Te obrazki kosztują wiele nerwów Annę Kurek! Sceny z udziałem Bartosza Kurka mogą męczyć od samego patrzenia. Aż musiała to pokazać

Na tę informację, wszyscy czekali z niecierpliwością! Wiadomo, co z Norbertem Huberem, reprezentant Polski pochwalił się tym w mediach społecznościowych

Uwaga: kadra siatkarzy się sypie! Zawodnik drużyny Grbicia pojechał na badania do kliniki, inni nie dograli do końca

Przypomnijmy, że ten wielki dramat wydarzył się w kwietniu 2023 roku w zespole prowadzonym wówczas przez selekcjonera reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavariniego – Igor Gorgonzola Novara. Tragedia miała miejsce podczas pobytu drużyny na rewanżowym meczu półfinału Ligi Mistrzów w Stambule. Kilka godzin po spotkaniu 19-letnia siatkarka została znaleziona martwa i wszystko wskazywało, że wypadła z okna swojego pokoju hotelowego w Stambule. Okoliczności tragedii sugerowały, że mogło dojść do samobójstwa, niemniej na wstępnym etapie śledztwa była to tylko jedna z badanych wersji.

Na czacie klubowym napisała: „Do widzenia”

Teraz wiemy już, że pozostała jedyną i ostateczną. Oficjalnie przedstawiciele tureckiego wymiaru sprawiedliwości oznajmili, że Julia Ituma popełniła samobójstwo, rzucając się o 5.30 z okna pokoju hotelowego na szóstym pietrze. Już bezpośrednio po tragedii pojawiły się filmy z monitoringu hotelowego, które pokazywały dziewczynę chodzącą bez celu po korytarzu, a także siadającą pod ścianą ze spuszczoną głową, trzymającą w ręku telefon, jak gdyby wyraźnie czymś zafrasowaną.

Żona Bartosza Kurka odsłoniła nogi długie jak u gazeli. Aż nas szczęka zabolała, gdy opadła nam na podłogę

Na podstawie zgromadzonych dowodów ustalono, że Ituma przeżywała kryzys psychiczny i to pchnęło ją do popełnienia samobójstwa. Do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem po meczu półfinału Ligi Mistrzów pomiędzy Eczacibasi Stambuł a Novarą. Ituma poinformowała znajomych w klubie i trenera, że źle się czuje. Na grupie zespołu w komunikatorze WhatsApp napisała: „Do widzenia”...

Współlokatorka Itumy krytycznej nocy, Lucia Varela Gomez, przyznała, że rozmawiała z koleżanką około 1.30 w nocy. Następnie zasnęła i została obudzona przez policję, która poinformowała ją o tragicznym wypadku.

Polska siatkarka w końcu o tym opowiedziała. Długo milczała. Przeżywała trudne chwile, nie dawali jej spokoju

Wyleciała z okna, uderzyła o rynnę i upadła na ziemię

Z nagrań kamer znajdujących się na zewnątrz hotelu wynika, że kobieta wypadła z okna, uderzyła o rynnę i upadła na ziemię. W protokole sekcji zwłok stwierdzono, że śmierć nastąpiła na skutek obrażeń ciała, krwotoku mózgowego, złamań miednicy oraz krwotoków powstałych na skutek uszkodzenia narządów wewnętrznych.

Prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa w tej sprawie. Jak stwierdzono, nie ma dowodów na to, że ktokolwiek przyczynił się do śmierci siatkarki lub nakazał jej popełnić samobójstwo, względnie miał wpływ na decyzję młodej dziewczyny.

Tak obecnie wygląda 40-letnia Katarzyna Skowrońska. Zdjęcie ujawnia wszystko, ten szczegół mocno rzuca się w oczy

Ituma, urodzona w Mediolanie w 2004 r., mierząca 192 cm i grająca na pozycji atakującej, trafiła do zespołu Novary w poprzednim sezonie. Wcześniej występowała w drugiej lidze włoskiej, a sportową przygodę zaczynała jako koszykarka. Ma nigeryjskie korzenie. Rok temu zdobyła z reprezentacją Włoch mistrzostwo Europy U-19, czasami porównywano jej styl do wielkiej włoskiej gwiazdy Paoli Egonu za sprawą świetnych parametrów fizycznych, wyskoku i siły uderzenia. W Novarze byłą zmienniczką słynnej Turczynki Ebrar Karakurt.