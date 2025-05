Nadszedł smutny moment dla kibiców. Tomasz Fornal pożegnał się z fanami. "Kończy się pewna era"

Reprezentanci Polski odchodzą z Jastrzębskiego Węgla

Poza Fornalem z Jastrzębia odchodzą także m.in. libero Jakub Popiwczak, Norbert Huber oraz Marcelo Mendez, trener prowadzący zespół od trzech lat. Pod kierunkiem Argentyńczyka jastrzębianie wywalczyli dwa tytuły mistrza Polski, dwa razy grali w finale Ligi Mistrzów, a ostatnią edycję zakończyli na trzecim miejscu w turnieju zakończonym w miniony weekend w Łodzi, poza tym zdobyli Puchar i Superpuchar Polski. Pożegnalny sezon dla kilku przedstawicieli drużyny nie był niestety najbardziej udany. Nie zrealizowali żadnego głównego celu poza zdobyciem pucharu Polski. W PlusLidze wypadli poza podium i nie obronili tytułu, a w Lidze Mistrzów nie weszli do finału (mogli to zrobić trzeci raz rzędu), zadowalając się brązem.

– Kończymy z brązowym medalem Ligi Mistrzów, chociaż nie takie były nasze marzenia. Ale lepiej mieć trzecie niż czwarte miejsce – przyznał Fornal po ostatnim meczu w barwach JW, wygranym 3:L1 z Halkbankiem Ankara w starciu o trzecią lokatę LM.

– To mój ostatni taniec w jastrzębskiej hali. Walczyliśmy w minionym sezonie, by wygrać wszystko. Stało się inaczej. Złoty medal dla Bogdanki LUK Lublin w PlusLidze to nie niespodzianka. Lublinianie mieli świetny zespół, grali bardzo dobrze – dodał trener Mendez podczas spotkania drużyny z sympatykami JSW. Nieoficjalnie wiadomo, że Argentyńczyk ma odejść do włoskiego Itasu Trentino.

Prezes klubu z Jastrzębia Adam Gorol nie ukrywał, że coś się w zespole skończyło, a jednocześnie – coś się zaczyna.

Kończy się pewna era. Trzeba było w godny sposób podziękować. Kuba grał u nas 13 lat, to ikona naszej Akademii Talentów i klubu. Tomek sześć lat temu przyszedł do nas jako młody chłopak, odchodzi jako dorosły mężczyzna i bardzo doświadczony zawodnik. Jestem z tego bardzo dumny. Są filarami reprezentacji. To dzięki nim mogliśmy budować tak silną drużynę i odnosić sukcesy – podkreślił prezes Gorol.

Szef jastrzębskiej drużyny nie ukrywał, że ostatni sezon PlusLigi przyniósł niedosyt. – Skoro cztery razy z rzędu byliśmy w finale PlusLigi, trzy razy zdobyliśmy złoto, to wydawało się, że ta passa powinna być kontynuowana. Ale to jest sport, polska liga rośnie w siłę. Trzeba było uznać wyższość rywali. To, że nie znaleźliśmy się na podium, to niespodzianka in minus.

Przyznał, że żal mu złota Ligi Mistrzów, o które JSW stara się od lat, ale wciąż coś stawało na przeszkodzie. Dwa poprzednie podejścia do finału zakończyły się srebrem. W tym roku nie było finału LM, był brązowy medal.

– To trofeum absolutnie najcenniejsze, którego nam brakuje. Przecież wszystko przed nami, nie zamykamy klubu. Robimy mały restart i budujemy plany na kolejne lata. Przed nami kolejne wyzwania – powiedział prezes Gorol, jednocześnie przyznając, że siła śląskiej ekipy, przynajmniej na papierze, może zmaleć. Na pewno odejdzie reprezentacyjne trio Fornal – Popiwczak – Huber. Z największych gwiazd zostaną Łukasz Kaczmarek, Ben Toniutti i Niemiec Anton Brehme.