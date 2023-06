i Autor: Piotr Sumara/PZPS Bartłomiej Bołądź

Roszada kadrowa w reprezentacji Polski

Pilna zmiana zawodnika w składzie kadry siatkarzy. Do Holandii na Ligę Narodów pojechał nowy atakujący

Tuż przed niedzielnym wylotem do Holandii na drugi turniej Ligi Narodów w reprezentacji Polski siatkarzy zaszła zmiana na pozycji atakującego. Awizowanego wcześniej debiutanta Dawida Dulskiego zastępuje bardziej doświadczony Bartłomiej Bołądź i to on będzie partnerem Bartosza Kurka w gronie bombardierów.