Pilne wieści o zdrowiu Bartosza Kurka. Wiadomość gruchnęła nagle. Tak wygląda sytuacja kapitana kadry

Bartosz Kurek od kilku lat jest liderem biało-czerwonej kadry i jednym z ulubieńców kibiców. Fani liczyli, że i w tym sezonie reprezentacyjnym atakujący będzie wiodącą postacią. Podczas Ligi Narodów tak faktycznie było, ale niestety pod jej koniec odezwały się problemy zdrowotne u Kurka. Siatkarz narzekał na biodro i z tego też względu miał epizodyczną rolę podczas mistrzostw Europy, na których Polacy wywalczyli złoto.

Kurek wraca do zdrowia. Jest oficjalne potwierdzenie

Przed kwalifikacjami do igrzysk olimpijskich, które odbyły się w Chinach zapadła decyzja, że Kurka zabraknie zupełnie. Rekonwalescencja zawodnika trwała kilka tygodni, ale w poprzedni weekend atakujący zagrał w lidze japońskiej i wystąpił w zespole Wolfdogs Nagoya. Już to było znakiem, że ze zdrowiem siatkarza jest zdecydowanie lepiej. Teraz ważne informacje przekazał jego menedżer.

- Wszystko jest w porządku i Bartek wraca do pełnej dyspozycji. W ostatnim meczu wszedł na podwyższenie bloku i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w najbliższy weekend zobaczymy go na boisku w pełnym wymiarze - powiedział Jakub Michalak w rozmowie z "Przeglądem Sportowym.