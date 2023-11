Po tych doniesieniach o Kamilu Semeniuku aż serce zabiło nam mocniej! Kibice właśnie to chcieli zobaczyć

Nikola Grbić specjalnie po to przyjechał do Polski. Wyjątkowa okazja, duże wyróżnienie selekcjonera

Nieodłącznym elementem kariery każdego sportowca są pewne spadki i zwyżki formy, a siatkarze nie są w tym aspekcie wyjątkiem. Wielu gwiazdorów reprezentacji Polski łapie od czasu do czasu zadyszkę, jednak Kamil Semeniuk jest w ostatnim czasie na zupełnie innym biegunie i daje mnóstwo radości swoim fanom tym, jak prezentuje się na boisku. Jego sytuację we Włoszech idealnie pokazuje to, jak traktują go tam kibice Perugii, a po ostatnim ligowym meczu, w którym ekipa Semeniuka i Leona mierzyła się z Pallavolo Padovą może to wyglądać tylko lepiej.

Perugia gładko wygrała 3:0 (25:16, 25:22, 25:21), a jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników został Kamil Semeniuk. Gwiazdor reprezentacji Polski został najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania 9. kolejki zdobywając aż 14 punktów. Kamil Semeniuk mógł pochwalić się skutecznością na poziomie 55%, kończąc 11 z 20 otrzymanych piłek. Do tego dołożył dwa asy serwisowe oraz jeden punktowy blok. To oczywiście sprawiło, że został wybrany MVP meczu.

Gwiazdor reprezentacji Polski zdecydowanie wszedł w ostatnim czasie na wysokie obroty, co przekłada się na jego świetną dyspozycję na boisku. Niestety, jego losu nie podziela obecnie inny z biało-czerwonych. Wilfredo Leon. Ostatni mecz ligowy obserwował on wyłącznie z ławki rezerwowych, z której nie dane było mu się podnieść.