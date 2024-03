Rozgrywająca kadry siatkarek zetknęła się z brutalnym hejtem. „Dziękowali mi za to, że nie pojedziemy na igrzyska"

Ten wpis Bartosza Kurka może wielu kibiców doprowadzić do wzruszenia! Kapitan reprezentacji Polski musiał na to zareagować, szczere słowa

Siatkarka kadry opowiadała o trudniejszych chwilach w rozmowie rozmowie z oficjalną stroną klubową Rysic Rzeszów. Jak przyznaje, już gdy trafiła do klubu z Podkarpacia, pojawiły się nieprzychylne oceny i hejt. – Przychodząc nawet do Rzeszowa spotkałam się z nim już w moim pierwszym roku gry, gdy potwierdzono mój transfer. Dostawałam wiadomości, że jestem za słaba na to, żeby tutaj grać – powiedziała Katarzyna Wenerska.

Po tej porażce posypały się obelgi

Potem było jednak jeszcze gorzej, gdy wychodziła do gry w reprezentacji Polski. Szczyt nastąpił podczas łódzkiego turnieju kwalifikacyjnego igrzysk i sensacyjnie przegranej potyczki z Tajkami, która mocno skomplikowała sytuację Polkom. Potem, jak wiadomo, nasze siatkarki wygrały ważne mecze z potentatami i zapewniły sobie przepustkę olimpijską.

– Chyba najgorzej było po meczu z Tajlandią, gdzie ludzie pisali, że np. dziękują mi w cudzysłowie za to, że przeze mnie nie pojedziemy na igrzyska, bo zepsułam zagrywkę w dość ważnym momencie tie-breaka – opowiada Wenerska. – Jak się później okazało, nie mieli racji. To było bardzo dołujące. Za chwilę miałyśmy bardzo ważne trzy mecze, które musiałyśmy wygrać. Gdy dostajesz takie wiadomości, możesz mieć chwilę zwątpienia w swoje umiejętności.

Jak sobie radziła w trudnych chwilach? Wenerska jest przede wdzięczna koleżankom z zespołu i najbliższym.

– Po meczu z Tajlandią dziewczyny z kadry wraz ze sztabem mocno mnie wspierały – mówi rozgrywająca kadry narodowej. – Moja rodzina też wiedziała o hejcie i również mi pomagała. Myślę, że gdy ma się dobre towarzystwo wokół siebie, to i głowa lepiej pracuje. Wtedy zapomina się o złych chwilach. Kluczem do radzenia sobie z tym jest to, że cały czas mam wsparcie od najbliższych i znajomych. Teraz już trochę inaczej do tego podchodzę. Jeśli jakieś komentarze są obraźliwe, to od razu je usuwam i nie próbuję wchodzić w rozmowę z takimi ludźmi – podsumowuje siatkarka.