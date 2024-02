Serce zabiło nam mocniej po wypowiedzi Wilfredo Leona. Te zdania rozejdą się szerokim echem. Jednoznaczna deklaracja gwiazdy

Wilfredo Leon zagra w PlusLidze? Siatkarz przerwał milczenie

Prawdziwą "bombą" okazała się informacja, że Wilfredo Leon po kilku latach spędzonych w Perugii zdecydował się zmienić klub, a nawet kraj. Przyjmujący reprezentacji Polski kilka tygodni temu obwieścił, że nie przedłuży wygasającego kontraktu z obecnym zespołem i rozpoczął poszukiwania nowego pracodawcy. To, co skupiło uwagę polskich kibiców to przede wszystkim deklaracja, że Leon rozważa występy w jednym z zespołów z PlusLigi. Rzecz jasna nie był to jedyny kierunek, jaki bierze pod uwagę siatkarz, bo pojawia się choćby opcja wyjazdu do Turcji. Ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte, a kibice czekają jak na szpilkach na wszelkie doniesienia związane z Leonem.

Ważny komunikat od Wilfredo Leona. Jest nadzieja

Sam siatkarz rzadko wypowiada się na temat swojej przyszłości. Teraz zdecydował się przerwać milczenie i w "Misja siatka" wyjawił, że opcja z przejściem do jednego z zespołów PlusLigi wciąż jest żywa. - Myślę, że szansa na to, abym w kolejnym sezonie zagrał w PlusLidze, jest większa niż kiedykolwiek. Na razie są prowadzone rozmowy i zobaczymy, co będzie dalej - przekazał reprezentant Polski.

- Najważniejsze to komfort dla rodziny, po drugie musi to być zespół, który będzie walczył o złoto na każdej imprezie. Po trzecie, musi to być drużyna, w której będę grał - zaznaczył przyjmujący. Nie jest tajemnicą, że drużyną, która może pozyskać Leona jest przede wszystkim Zaksa Kędzierzyn-Koźle, ale w gronie potencjalnych pracodawców siatkarza wymieniany jest również Projekt Warszawa. Przyszłość zawodnika powinna wyjaśnić się w najbliższych tygodniach.