Szykuje się wielki powrót Kamila Semeniuka?! Reprezentant Polski odpowiedział wprost, jednej rzeczy brakuje

Do tej pory tylko garstka wiedziała to o Kamilu Semeniuku! Wielu może spaść z krzesła. Postawił na absolutną szczerość

Prezes ZAKSY Kędzierzyn o trudnej sytuacji w klubie i pladze kontuzji. „Jeśli ktoś czuje się przemęczony, trzeba go wysłuchać”

Mariusz Wlazły znowu w Bełchatowie. Został ciepło przyjęty, był szczerze wzruszony tym, co go spotkało

Kamil Semeniuk jest wychowankiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, klasowy przyjmujący zgarnął ze wspomnianą drużyną bardzo wiele medali oraz pucharów. Jednymi z najważniejszych są na pewno te z triumfu w Lidze Mistrzów. Ponadto 27-latek może pochwalić się wieloma sukcesami w reprezentacji Polski, jednak na przyszłorocznej imprezie w Paryżu może spełnić wraz z całą drużyną marzenia o tym najważniejszym medalu. Semeniuk od zeszłego sezonu występuje w barwach włoskiego klubu - SIR Safety Perugia, gdzie często gra u boku innego klasowego zawodnika "biało-czerwonych" - Wilfredo Leona. Rozgrywki 2023/2024 Polak rozpoczął od zwycięstwa we włoskim Superpucharze, pokonując Itas Trentino oraz Lube Civitanova.

i Autor: Instagram/Kamil Semeniuk

Kamil Semeniuk powiedział wprost o powrocie! Jasna deklaracja reprezentanta Polski

Dla Semeniuka jednym z najważniejszych celów na najbliższe kilka miesięcy jest na pewno znalezienie się w ścisłej kadrze, która uda się na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Natomiast w mediach społecznościowych 27-latek został zapytany o ewentualny powrót do PlusLigi w przyszłości. Reprezentant Polski odpowiedział na to wprost, wskazując czego mu brakuje w kolekcji. - W sumie brakuje mi do kolekcji brązowego medalu. Ps. Ale tak serio myślę, że kiedyś mnie jeszcze zobaczycie w +Lidze" - można było przeczytać na "Instastories" siatkarza.