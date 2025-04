Gramy u siebie, więc musimy narzucić presję od początku. Kluczowe będzie to, co w pierwszym meczu, czyli zagrywka i przyjęcie. Jeśli je utrzymamy, a oni przecież mają dobrych serwujących, to możemy kontrolować spotkanie, jeśli to się nie uda, może być ciężko – powiedział Igor Grobelny, przyjmujący Zaksy.