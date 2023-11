Tyle przerwy chce Nikola Grbić dla siatkarzy kadry. Prezes Świderski mówi nam jak to będzie wyglądać

Tomasz Fornal kompletnie osłupiał, gdy zobaczył, co mu wręczono. Coś takiego jeszcze go nie spotkało, nie wiedział, co zrobić

„SE”: – Liga będzie liczyła 14 zamiast 16 drużyn, ale dopiero od 2025 roku. Kiedy kadrowicze realnie poczują, że ulżono im z obciążeniami?

Sebastian Świderski: – Już przyszły sezon ligowy będzie dużo spokojniejszy. Igrzyska olimpijskie w Paryżu skończą się stosunkowo wcześnie przed ligą, nie będzie po nich żadnej imprezy, więc reprezentanci odczują to na własnych organizmach. Będzie zluzowanie z tym pędzącym i mocno naładowanym kalendarzem. Zaś od 2025 roku wprowadzi się nowy harmonogram na co najmniej trzy, może cztery lata. Będzie więcej spokoju i stabilizacji, mniej międzynarodowych imprez obciążających reprezentantów. Kibice nie będą się już gubić w tym całym nagromadzeniu zawodów, nie będą musieli stale przypominać sobie i liczyć, która to kolejka ligowa. Wtedy nastąpi przesunięcie ligi tylko na weekendy, a do tego dochodzić będą jedynie europejskie puchary.

– Jak dużo będzie czasu między ligą a początkiem kadry oraz od zakończenia sezonu reprezentacyjnego do startu ligi? Tu też reprezentanci zdołają nieco odsapnąć?

– Będzie od trzech do czterech tygodni na przygotowanie do sezonu kadrowego, potem w jego trakcie cztery albo pięć tygodni przerwy po Lidze Narodów i przygotowanie do imprezy głównej. Z kolei po zakończeniu cyklu reprezentacyjnego w danym roku jest jeszcze pewien problem, który chcemy rozwiązać. W propozycji FIVB (międzynarodowa federacja – red.) są tylko dwa tygodnie odpoczynku. Ja chcę walczyć o to, by były to przynajmniej trzy tygodnie, a optymalnie nawet cztery. Z analizy kalendarza wynika, że możemy rozpocząć ligę później i ewentualnie dodać jeden środowy termin. Wtedy możliwe byłoby wygospodarowanie jednego tygodnia więcej regeneracji dla kadrowiczów.

– Jak na te wszystkie zmiany reaguje selekcjoner Nikola Grbić?

– Proponuje, by okresy przerwy były minimalnie trzy-, a maksymalnie czterotygodniowe. Dla niego optymalne są cztery tygodnie. Wówczas kadrowicze mogą spokojnie przez pierwsze dwa tygodnie odpocząć po dużej imprezie, a w kolejnych dwóch pomału wracać do treningu. Pamiętajmy też, że im dłuższa przerwa, tym więcej czasu zabiera powrót do formy.