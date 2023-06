Vital Heynen ruszył w stronę trenera Polek. Wymiana zdań pod siatką, Belg pokazał swój charakter

Vital Heynen to z pewnością jeden z bardziej wyrazistych trenerów, jacy pracowali w reprezentacji Polski siatkarzy. Z naszą kadrą sięgnął po kilka ważnych trofeów, z których najważniejsze było z pewnością mistrzostwo świata w 2018 roku. Niestety, nie zdołał jednak sięgnąć po medal igrzysk olimpijskich, które Polska znów zakończyła na ćwierćfinale i to było jedną z przyczyn rozstania Vitala Heynena z reprezentacją Polski, choć dokończył jeszcze sezon 2021 w tej roli, sięgając z Biało-Czerwonymi po brąz mistrzostw Europy. Po odejściu z Polski Belg przejął reprezentację Niemiec, ale tym razem kobiet. Ta z kolei rywalizuje obecnie z Polkami w ramach Ligi Narodów, a w czwartek, 29 czerwca nad ranem polskiego czasu Biało-Czerwone pokonały reprezentantki Niemiec 3:2. W trakcie meczu doszło do ciekawej sytuacji, w której trenerzy obu drużyn żywiołowo dyskutowali pod siatką.

Heynen ruszył do Lavariniego w meczu Polska – Niemcy

Do całej sytuacji doszło w początkowej fazie spotkania. W jednej z akcji nasza zawodniczka wpadła w siatkę, ale sztab Biało-Czerwonych twierdził, że piłka wcześniej spadła na ziemię, co by oznaczało, że błąd nie miał już znaczenia. Vital Heynen poprosił o wideo weryfikacji i w trakcie sprawdzania sytuacji przez sędziów zwrócił się do Stefano Lavariniego, a wszystko uchwyciły kamery.

– Twoja zawodniczka wpadła w siatkę! – zaczął Heynen w stronę Lavariniego – Wpadła w siatkę, ale najpierw spadła piłka po twojej stronie – odpowiedział mu od razu Włoch, ale trener Niemek nie dawał za wygraną – Nie, nie opowiadaj mi takich historii – odparł, choć Lavarini obstawał przy swoim – Ale co ty widziałeś, jak patrzyłeś na moją zawodniczkę, a nie gdzie spadła piłka – przekonywał trener Polek. Ostatecznie, jak pokazała wideoweryfikacja, rację miał Vital Heynen i punkt został przyznany Niemkom. Belg przypomniał, że potrafi żywiołowo bronić interesów swojej drużyny, za co był lubiany także w Polsce.