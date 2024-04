Wbiło nas w fotel przez Wilfredo Leona! Takie coś tuż przed igrzyskami i Ligą Narodów. Gwiazdor reprezentacji Polski zszokował

i Autor: Cyfra Sport Wilfredo Leon

Waldemar Kowalski

Sezon reprezentacyjny siatkarzy, a co za tym idzie również zmagania w Lidze Narodów i co najważniejsze, na igrzyskach olimpijskich zbliżają się wielkimi krokami. Wilfredo Leon, który znalazł się w gronie szczęśliwców powołanych przez selekcjonera Nikolę Grbicia wysłał właśnie sygnał do trenera, że jest w bardzo dobrej dyspozycji, co potwierdził podczas ostatniego spotkania z Vero Volley Monza.