Wykształcenie Tomasza Fornala może was mocno zaskoczyć. Niewielu się na to decyduje, podjął się tego wyzwania

Kibice reprezentacji Polski w siatkówce raczej nie wyobrażają sobie drużyny narodowej bez Tomasza Fornala. Choć dla przyjmującego Jastrzębskiego Węgla nie zawsze jest miejsce w podstawowej szóstce, co wynika z ogromnej rywalizacji na tej pozycji, to dla Nikoli Grbicia jest bardzo ważnym elementem drużyny. Często pełni rolę jokera i wywiązuje się z niej znakomicie, co widać było między innymi podczas niedawno zakończonego sezonu reprezentacyjnego, podczas którego biało-czerwoni, z Fornalem w składzie, zdobyli najważniejsze trofea i wywalczyli awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Siatkarz czasu na regenerację nie miał zbyt wiele, bo niedawno rozpoczął się kolejny sezon Plus Ligi.

Tomasz Fornal wykształcenie. Wybrał nietypowy kierunek

W większości przypadków siatkarze występujący w reprezentacji Polski nie mają dużo chwil na odpoczynek, bo kalendarz rozgrywek jest niebywale napięty. Mimo wszystko Tomasz Fornal nie zapomniał, że i wykształcenie jest ważne. Wielu sportowców decyduje się na studia związane z ich dziedziną życia, a więc sportem. Fornal postanowił pójść w nieco innym kierunku i wybrał studia, które na pewno będą sporym zaskoczeniem dla kibiców zawodnika.

Fornal wybrał bowiem kierunek Bezpieczeństwo i Higiena pracy, czyli w skrócie BHP. - Studiuję prywatnie w Radomiu Bezpieczeństwo i Higienę Pracy. Nie będę jednak oszukiwał, że jestem na wszystkich zajęciach, bo czasem ciężko jest wstać rano po jakimś wieczornym meczu, po którym jeszcze długo trzymają emocje – mówił kilka lat temu Fornal w rozmowie z portalem volleyworld.pl. Wiadomo, że siatkarz ma co najmniej obroniony licencjat na tym kierunku.