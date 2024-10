Anna Lewandowska opublikowała zmysłowe zdjęcie tuż przed El Clasico. Wymowne pytanie żony Roberta!

Mało kto wiedział o tym, co poza sportem robi piękna polska siatkarka. Długo się z tym kryła. Koleżanki ją wydały

Pora wracać do życia

Anna Lewandowska szykuje się do kolejnego hitowego spotkania jej ukochanego. Pierwszy raz w El Clasico możemy zobaczyć dwóch Polaków – obu w barwach Barcelony. Robert Lewandowski jest pewniakiem do wyjścia w pierwszym składzie. Niewykluczone, że kolejny raz w bramce stanie Inaki Pena. Wojciech Szczęsny, który ostatnio przeniósł się do stolicy Katalonii, najprawdopodobniej zasiądzie na ławce rezerwowych. Tak przynajmniej zapowiadał trener „Blaugrany”, Hansi Flick.

Anna Lewandowska pokazała zmysłowe zdjęcie przed El Clasico

Trenerka fitness opublikowała zmysłowe zdjęcie tuż przed spotkaniem Barcelony z Realem Madryt. Anna Lewandowska pozowała do fotografii w czerwonej sukience, czarnych spodniach i wysokich kozakach. Nie zabrakło okularów przeciwsłonecznych, kolczyków i wielkich pierścieni na palcach.

Wojciech Szczęsny wystąpi w El Clasico? Sam odpowiedział na to pytanie, widzi tylko jedną możliwość

Stylizacja przypadła do gustu fanom Lewandowskiej. Najwięcej emocji wzbudziło jednak wymowne pytanie.

- Jakie macie plany na weekend? - zapytała Anna Lewandowska.

W komentarzach nie zabrakło oczywiście nawiązań do sobotniego spotkania FC Barcelona – Real Madryt.

Kiedy El Clasico: Real Madryt vs Barcelona

Wielkie El Clasico już dzisiaj! Barcelona zmierzy się z Realem Madryt na wyjeździe. Robert Lewandowski i koledzy pojadą na Santiago Bernabeu, by walczyć o utrzymanie pozycji lidera i powiększenie przewagi nad „Królewskimi”.

Początek spotkania Real Madryt – Barcelona już o 21:00. Transmisja dostępna w Eleven Sports i Canal+ Premium. Relacja na żywo z meczu na Sport.se.pl!