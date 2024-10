Drużynie trenera Carlo Ancelottiego nie będzie mogła pomóc ważna dwójka piłkarzy. Chodzi o duet Thibaut Courtois – Rodrygo. Belgijski bramkarz doznał kontuzji pachwiny i prawdopodobnie nie będzie dostępny przez dwa tygodnie, podczas gdy brazylijski napastnik Królewskich ma problem z mięśniem prawego uda. Za Courtoisa w bramce stanie Ukrainiec Andrij Łunin. Tymczasem w sobotę zapowiada się wielkie El Clásico, ponieważ Madryt potrzebuje zwycięstwa, aby zrównać się z Barcą na szczycie tabeli La Liga. Real, zwłaszcza w obliczu urazów ważnych zawodników, musi się jednak mieć na baczności.

A to dlatego, że drużyna Roberta Lewandowskiego i spółki wysłała kolejne ostrzeżenie przed hiszpańskim klasykiem, rozbijając w Lidze Mistrzów Bayern Monachium 4:1. Polak strzelił jednego z goli, trzy pozostałe były dziełem Raphinhi. Ale gwiazda Realu Vinicius Jr też ostatnio nie narzeka na skuteczność – w meczu LM z Borussią wygranym 5:2 zaaplikował dortmundczykom hat-tricka.

W zespole Barcelony na bramce stał, tak jak regularnie ma to miejsce od czasu kontuzji Marca-Andre ter Stegena, Inaki Pena. Natomiast Wojciech Szczęsny, który niedawno dołączył do Katalończyków, wciąż musi czekać na swoją szansę i nic nie wskazuje, by dostał ją już teraz na tak kluczowe dla Barcy starcie.

Kataloński klub będzie chciał powrócić na zwycięską ścieżkę przeciwko Realowi Madryt, gdyż nie pokonał go w oficjalnych meczach od 20 marca 2023 r., kiedy wygrał 2:1 w La Liga. Od tego czasu Real triumfował w czterech kolejnych oficjalnych spotkaniach, w tym 4:0 w Copa del Rey, 2:1 w La Liga, 4:1 w Superpucharze Hiszpanii i 3:2 w innym starciu ligowym.

Tymczasem Portugalczyk Luis Figo, legendarny piłkarz występujący kiedyś w obu klubach, oceniając szanse obu zespołów w hiszpańskim radiu, wymienił m.in. Roberta Lewandowskiego.

– El Clásico jest zawsze nieprzewidywalne. Dużo rywalizacji, dużo agresji, wynik jest nieprzewidywalny. Real musi być trochę faworyzowany, ponieważ gra u siebie i musi wygrać, aby być na szczycie – powiedział Figo w hiszpańskim radiu.

Mówiąc o Barcelonie, dodał, że uderzyła go mieszanka młodości i doświadczenia. – Tak, to mieszanka, która jest ważna w piłce nożnej, ale to także połączenie młodości z jakością i talentem. Jeśli go nie masz, nie możesz grać. A Robert Lewandowski robi to, co robił przez całą karierę – skwitował słynny piłkarz.