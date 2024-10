i Autor: Instagram/ marina_official Marina Łuczenko-Szczęsna

Marina poszła w ślady Lewandowskiej! Tak spędza czas w Barcelonie

Pomimo tego, że Wojciech Szczęsny był przymierzany do debiutu w barwach FC Barcelony już podczas meczów z Sevillą oraz Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów, polski golkiper do tej pory nie miał okazji pojawić się na murawie. Nie oznacza to jednak, że Marina Łuczenko-Szczęsna marnuje swój czas w stolicy Katalonii. Małżonka Wojciecha Szczęsnego postanowiła pokazać w mediach społecznościowych, jak bawi się w Barcelonie i jak się okazuje, poszła w ślady Anny Lewandowskiej, zasiadając na trybunach stadionu podczas obecnego spotkania „Barcy”.