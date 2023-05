GP Warszawa TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Grand Prix Polski GDZIE OGLĄDAĆ żużel Stadion Narodowy STREAM LIVE ONLINE GP Warszawa na którym kanale dzisiaj 13.05

Jak on to przeżył?! Przerażający wypadek kierowcy rajdowego, samochód zmiażdżony [WIDEO]

Fatalny upadek polskiego żużlowca przed Grand Prix na Narodowym w Warszawie. Wyniesiono go na noszach, Dominik Kubera trafił do szpitala

Zmarzlik w znakomitym stylu wygrał pierwszą rundę tegorocznych mistrzostw świata w Chorwacji. Obrońca tytułu nie miał sobie równych i wyprzedził w finale Roberta Lamberta, Fredrika Lindgrena oraz Jasona Doyle'a. Zdecydowanie gorzej poszło pozostałym polskim żużlowcom - Patryk Dudek był jedenasty, a Maciej Janowski dopiero czternasty. Przed nimi szansa na rehabilitację, a dla Zmarzlika kolejna okazja do przełamania "klątwy Narodowego". Najlepszy żużlowiec ostatnich lat jeszcze nigdy nie wygrał największego polskiego Grand Prix, które od kilku lat jest prawdziwym świętem tego sportu. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców jeszcze ani razu nie usłyszało w stolicy "Mazurka Dąbrowskiego" dla zwycięzcy, a aktualny mistrz świata nie stał na Narodowym nawet na podium. Już dziś będzie miał szansę na przełamanie tej serii.

We've never seen a Polish winner at the #WarsawSGP 🇵🇱 but could we be making a date with history? 👀@MaciejJanowski1 and @DuzersTeam both have experience in the final and @zmarzlik95 ended yesterday second fastest 💨 Let's find out at 19:00 CEST 🔥#FIMSpeedwayGP pic.twitter.com/xE8GjEO1kN— FIM Speedway Grand Prix (@SpeedwayGP) May 13, 2023

Najlepsi żużlowcy świata mają już za sobą piątkowe kwalifikacje, które dla polskich kibiców były słodko-gorzkie. Świetną formę potwierdził Zmarzlik, który uzyskał drugi czas, ale poważny upadek zaliczył startujący z dziką kartą Dominik Kubera. 24-latek nie był w stanie opuścić toru o własnych siłach i na noszach trafił do karetki, a następnie do szpitala. Wiadomo już, że w sobotę nie pojawi się na starcie i czeka go dłuższa przerwa. Jego miejsce jako czwarty Polak w stawce zajmie rezerwowy - Bartłomiej Kowalski. Najszybszy w kwalifikacjach był Fredrik Lindgren, który już w poprzednich latach pokazywał, że tor w Warszawie mu odpowiada. To zapowiada niezwykle ciekawą walkę!

Grand Prix Polski w Warszawie odbędzie się w sobotę, 13 maja, o godzinie 19:00. TRANSMISJA w TV będzie dostępna na kanale TTV. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Player.pl. Darmową relację NA ŻYWO przeprowadzi portal sport.se.pl! Serdecznie zapraszamy!