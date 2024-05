Aż nas zamurowało po tym, co zrobił Tyson Fury przed walką z Usykiem. Znowu jest o nim głośno

co dalej?

Obrzydliwe zachowanie wandali. Zniszczyli pomnik polskiej legendy, hańba to mało powiedziane

Usyk tuż przed starciem z Furym przypomniał światu o walce z Polakiem w Gdańsku! Specjalna koszulka, to wtedy zaczął kolekcjonować mistrzowskie pasy

Dariusz Michalczewski pierwszy raz wprost wypalił o relacjach z kobietami. To, co powiedział przechodzi ludzkie pojęcie

Co za historia!

Oczekiwanie na walkę Fury - Usyk powoli dobiega końca. Do tego hitu miało dojść już w lutym, ale Brytyjczyk pod koniec przygotowań doznał urazu, który wykluczył go z walki. Ta została przeniesiona na sobotę, 18 maja. Obaj są już w Rijadzie, gdzie odbędzie się to starcie stulecia. Na szali będą wszystkie cztery pasy najważniejszych federacji wagi ciężkiej - WBC, IBF, WBA i WBO, ale przed walką trudno mówić o mistrzowskim zachowaniu ze strony obozu Fury'ego. Najpierw jego ojciec zaatakował członka sztabu Usyka podczas poniedziałkowego dnia medialnego, a w czwartek na ostatniej konferencji przed walką "Król Cyganów" kompletnie zlekceważył przeciwnika.

Usyk tuż przed starciem z Furym przypomniał światu o walce z Polakiem w Gdańsku! Specjalna koszulka

Sonda Kto wygra walkę Fury - Usyk? Tyson Fury Oleksandr Usyk Trudno powiedzieć

Tyson Fury zlekceważył Usyka przed walką

Podczas samej konferencji pięściarze raczej unikali spięcia i koncentrowali się już na sobotniej walce, ale Fury postanowił powiedzieć ostatnie słowo na zakończenie medialnego spotkania. Organizatorzy zarządzili face to face, a wielcy bokserzy mieli spojrzeć sobie w oczy. Brytyjczyk miał jednak inny pomysł i... stanął bokiem do rywala, w ogóle nie zwracając na niego uwagi. W pełni skupiony Usyk patrzył na Fury'ego, który zajął się wszystkim, tylko nie nim.

Dariusz Michalczewski pierwszy raz wprost wypalił o relacjach z kobietami. To, co powiedział przechodzi ludzkie pojęcie

FACE OFF🔥Tyson Fury refuses to look at Oleksandr Usyk 👀#FuryUsyk pic.twitter.com/FWz5ku2Dmt— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 16, 2024

Emocje przed walką Fury - Usyk

"Król Cyganów" założył kapelusz, napinał mięśnie i zajmował się publicznością, podczas gdy Usyk konsekwentnie wpatrywał się w jego profil. Po wszystkim Fury został zapytany przez Sky Sports o swoje zachowanie. - Jest przerażająco wyglądającym kolesiem - tłumaczył z wyczuwalną nutką ironii. To nie pierwszy raz, gdy mistrz świata WBC kradnie show i próbuje wejść przeciwnikowi do głowy. Już w sobotę okaże się, na ile wyszło mu to w konfrontacji z mistrzem IBF, WBA i WBO.