Czy Julia Szeremeta pójdzie na studia? Zdecydowane stanowisko pięściarki, jest jeden problem

To, co spotkało Andrzeja Gołotę u wielu wywoła prawdziwy lęk! Na ten widok ciarki przechodzą. Wszystko nagrała żona pięściarza

Mike Tyson wypalił prosto z mostu. Legendarny pięściarz wypowiedział się o Tysonie Furym, nie ma co do tego wątpliwości

Julia Szeremeta zapytana o plany edukacyjne

Czas po igrzyskach wcale nie jest spokojniejszy dla Julii Szeremety, która podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w rewelacyjny sposób wywalczyła srebrny medal dla Polski. Spotkania ze sponsorami, kibicami, wywiady w mediach – jest tego bardzo dużo. Julka nie narzeka jednak i każdemu poświęca czas, wiedząc doskonale, że w ten sposób promuje i siebie, i swoją dyscyplinę. Julia Szeremeta odwiedziła również redakcję „Super Expressu” i w naszym studiu udzieliła długiego wywiadu Andrzejowi Kostyrze. Dziennikarz poruszał wiele tematów, ale zapytał również o plany edukacyjne naszej mistrzyni. Wywiad z Julią Szeremetą w formie wideo możecie obejrzeć poniżej.

Taką uczennicą była Julia Szeremeta. Wszystko się wydało! Taka była wicemistrzyni olimpijska w szkole

Andrzej Kostyra - Julia Szeremeta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Julia Szeremeta ledwie wróciła z Paryża, a już myśli o kolejnych startach. Pod koniec roku bardzo możliwy jest jej występ na gali Suzuki. Tymczasem pojawiają się również pytania o edukację naszej mistrzyni, która jest w wieku, w którym wielu jej rówieśników idzie na studia.

- Jakie masz plany na przyszłość? Czy myślisz o studiach? Jaki kierunek mógłby cię zainteresować? - zapytał Andrzej Kostyra. Co na to wicemistrzyni olimpijska Julia Szeremeta? - Ze studiami może być ciężko jak na razie. Mało czasu. My cały czas na zgrupowaniach przebywamy, jestem po trzy dni w miesiącu w domu, więc ze szkołą na razie może być ciężko. Może będzie luźniejszy okres – odpowiedziała Szeremeta, która już w szkole obrała sobie za cel wielki boks. - Uczennicą była raczej przeciętną, liczył się dla niej tylko sport, w pewnym momencie właśnie boks. Ona już, gdy trenowała w MKS II LO Chełm, wierzyła, że może osiągnąć sukces – przyznał Andrzej Szeremeta, tata naszej mistrzyni, w rozmowie z portalem Nowytydzien.pl.