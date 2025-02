Dariusz Michalczewski przejechał się po Arturze Binkowskim, jak czołg po maluchu! Tygrys zrównał Orła Białego z ziemią

Polak bije mocniej niż Canelo. I są na to świadkowie. Rafał Wołczecki we vlogu Andrzeja Kostyry

Binkowski ostatnią walkę na zawodowych ringach stoczył w kwietniu 2014 roku, przegrywając w Legionowie w 2. rundzie z Michałem Cieślakiem. Dla "Binia" był to zaledwie jeden z trzech pojedynków w karierze w Polsce. W ojczyźnie walczył jeszcze w 2007 roku na dużej gali w katowickim Spodku (w pojedynku wieczoru Steve Cunningham pokonał Krzysztofa Włodarczyka i został mistrzem świata wagi junior ciężkiej federacji IBF) oraz w 2013 roku w kopalni soli w Wieliczce.

Dariusz Michalczewski o walce Artura Binkowskiego: Grypserka, cw**e, konfidenci... O czym oni w ogóle mówili?

I to właśnie ta batalia kilkadziesiąt metrów pod ziemią zyskała w mediach największy rozgłos. Niestety rozgłos mało pozytywny. Binkowski w Wieliczce rywalizował z Krzysztofem Zimnochem i już 12 lat temu byliśmy świadkami scen, które teraz w świecie freak fightów są niestety na porządku dziennym.

Nic więc zatem dziwnego, że zachowanie pięściarzy, a przede wszystkim zachowanie Binkowskiego, nie spodobało się Michalczewskiemu. "Tygrys" swego czasu pisał regularne felietony dla "Przeglądu Sportowego" i właśnie jeden z nich poświęcił starciu Zimnocha z "Orłem Białym".

"Więzienne klimaty pojawiały się też wokół ostatniej gali boksu w Wieliczce, gdzie głównym wydarzeniem była walka Zimnocha z Binkowskim. Grypserka, cw**e, konfidenci... O czym oni w ogóle mówili? To była tragedia. Poziom sportowy tego pojedynku był słabiutki, ale nie każdy zna się na pięściarstwie i nie każdy to widział. Każdy jednak zobaczył i usłyszał to, co działo się przed i po walce. Nie wiem, skąd oni wzięli tego Binkowskiego. Chłopak przekroczył wszelkie granice. Najpierw wyzwał Zimnocha od konfidentów. Potem obrażał go w ringu. Do tego doszedł Szpilka wykrzykujący coś przy ringu. Paliłem buraka wstydząc się za chłopaków. Przecież to koledzy z branży" - pisał 12 lat temu Michalczewski.

Dariusz Michalczewski o Arturze Binkowskim: Ten człowiek powinien wrócić do szkoły, by nauczyć się mówić

"Tygrys" nigdy nie gryzł się w język i w tym przypadku było podobnie.

"Binkowskiego wyciągnęli z Kanady, a powinni go głęboko schować. Nie dość, że jest słabym bokserem, to w dodatku zamiast myśleć o walce, starał się gryźć i wyzywać Zimnocha. Oglądały to kobiety, dzieci. Ja patrzyłem na to w telewizji i wstyd mi było przed Basią, moją żoną. Dziwię się sponsorom, że się reklamują na tego typu wydarzeniach. Dziwię się promotorom, że wyciągają takich Binkowskich. Przecież ten człowiek powinien wrócić do szkoły, by nauczyć się mówić i na pierwszy krok bokserski, gdzie nauczyłby się podstaw pięściarstwa" - zakończył były wieloletni mistrz świata w wadze półciężkiej.