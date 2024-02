Don Kasjo nie miał litości dla Tomasza Adamka. Niewiarygodne, do kogo go porównał. Wyzwał go do pojedynku

Minęło wiele długi miesięcy od ostatniej walki Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego w FAME MMA. Ostatnie pojedynki influencer i freak-fighter toczył w PRIME MMA. Historia zatoczy teraz koło, bo już od kilku tygodni wiadomo, że Don Kasjo wróci do FAME MMA i w dodatku stoczy rewanżową walkę z Michałem "Boxdelem" Baronem. To właśnie z nim Życiński stoczył ostatnią walkę w FAME MMA. Niewykluczone, że występ na najbliższej gali nie będzie jednorazową przygodą dla Don Kasjo, a dzięki temu jest sporo nowych możliwości.

Don Kasjo ostro rozprawia się z Adamkiem

Kontrakt z federacją FAME MMA ma między innymi Tomasz Adamek. Choć były mistrz świata w boksie najbliższą walkę będzie miał podczas gali XTB KSW: Epic, kolejna szykuje się we frak-fightowej organizacji. I sam Don Kasjo jest chętny, żeby rywalizować z "Góralem". - Jestem królem boksu i bym mu udowodnił, że go zleję. To byłby mój pierwszy okres przygotowawczy od 8 lat. Kto może go zlać i kto może dać te emocje, co ja dam? - powiedział Życiński.

Nie zabrakło w jego wypowiedzi przytyku do byłego czempiona w boksie. - Z Adamka poglądami wieloma się nie zgodzę. Żeby się nie rozwijać, to bym ocenił, że powinien na taksówce pracować. Jak słucham jego wypowiedzi, to idealnie pasuje na taksówkarza. Taki typowy złotówkarz - uważa zawodnik FAME MMA.