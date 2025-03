Khelif przede wszystkim zasygnalizowała w najnowszym wywiadzie, że myśli o powtórzeniu sukcesu z Paryża podczas igrzysk letnich w Los Angeles w 2028 roku. Poza tym algierska zawodniczka podejmuje kroki prawne w związku z doniesieniami, że ma męskie chromosomy. Twierdzi, że urodziła się jako kobieta i żyje jako kobieta. W rozmowie z ITV News Khelif powiedziała: „Dam ci prostą odpowiedź: prezydent USA wydał decyzję dotyczącą polityki transpłciowej w Ameryce. Nie jestem osobą transpłciową. To mnie nie dotyczy i mnie nie przeraża. Taka jest moja odpowiedź”.

Na igrzyskach zarzucano jej, że nie jest kobietą. Kontrowersyjna pięściarka przejdzie na zawodowstwo

Największe skandale igrzysk olimpijskich Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyjawiła, że ​​była głęboko dotknięta psychicznie przez kampanię medialną wokół jej osoby i powiedziała, że ​​jej matka prawie codziennie trafiała do szpitala, ponieważ jej rodzina odczuwała te ataki boleśnie.

Zarzucono, że Khelif urodziła się jako mężczyzna

Wszystko zaczęło się po tym, jak w trakcie igrzysk Włoszka Angela Carini wycofała się z walki z Khelif zaledwie po 46 sekundach, wysuwając oskarżenia sugerujące, że Khelif urodziła się jako mężczyzna i nie powinna być dopuszczona do rywalizacji z kobietami. Dyskusja na ten temat szybko rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych. Rodzinne miasto Algierki stało za nią oczywiście murem i wspierało przez cały czas. Do dyskusji dołączyły tak znane osobistości jak przedsiębiorca Elon Musk, pisarka JK Rowling i Donald Trump. Wszystko to skłoniło Khelif do potępienia licznych ataków na nią i jej rodzinę i określenia jako okrutnych. Ponadto złożyła pozew przeciwko platformie X Muska za umożliwienie nękania w sieci.

Mistrzyni olimpijska ma mieć... jądra i mikropenisa. Wyciekła dokumentacja medyczna kontrowersyjnej pięściarki

Jak mawiają w Algierii, ci, którzy nie mają nic do ukrycia, nie powinni się bać. Postrzegam siebie jako dziewczynę, taką samą jak każda inna dziewczyna. Urodziłam się jako dziewczyna, wychowałam się jako dziewczyna i całe życie przeżyłam jako dziewczyna. Gdy zaczęłam odnosić sukcesy, wtedy rozpoczęła się kampania przeciwko mnie – podkreśliła mistrzyni olimpijska.

Quiz tylko dla ekspertów. Sprawdź, czy rozpoznasz mistrzów boksu ze zdjęcia? Pytanie 1 z 10 Kto to jest? Tomasz Adamek Andrzej Gołota Artur Szpilka Następne pytanie

Boks ma być na nowo włączony do programu igrzysk w Los Angeles po tym, jak Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznał World Boxing za międzynarodową federację tego sportu. Poprzednie dwa turnieje olimpijskie zostały zorganizowane przez MKOl, który od 2019 r. był skonfliktowany z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Boksu (IBA) z powodu problemów z zarządzaniem, a potem całkowicie wycofał uznanie dla niego w 2023 r.

Khelif nie przeszła badań płci?

Rok przed igrzyskami olimpijskimi Khelif została zdyskwalifikowana z udziału w mistrzostwach świata za niespełnienie wymogów dotyczących płci ustalonych przez IBA. Jednak nie przedstawiono żadnych wiarygodnych materiałów na poparcie wyników tego testu. Pojawiły się natomiast stwierdzenia, że Algierka posiada męski chromosom Y.

Pięść Andrzeja Gołoty nadal robi piorunujące wrażenie. Jest jak wielki bochen chleba! Legenda pojawiła się w Warszawie

Jednak IBA, organizacja wspierana i kierowana przez Rosję, nie jest uznawana przez MKOl i zdaniem kierownictwa światowego olimpizmu nie ma uprawnień do podejmowania tego rodzaju decyzji. MKOl podał w wątpliwość procedury testowe i wiarygodność IBA. Niejasności jednak pozostały i wypłynęły ponownie w czasie igrzysk.