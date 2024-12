Ogromna przemiana Tysona Fury'ego przed walką z Usykiem! Zdjęcia nie kłamią! Przeszedł wielką metamorfozę

Dla Fury'ego to prawdziwa szansa na, jak na realia zawodowego boksu, szybką zemstę. Pół roku temu Usyk, po emocjonującym pojedynku, pokonał "Olbrzyma z Manchesteru" niejednogłośną decyzją sędziów, tym samym zdobywając tytuł niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. Walka była niezwykle zacięta i wyrównana, a ostateczny werdykt rozgrzał debatę wśród kibiców i ekspertów. Ta debata trwa, a ożywiła się przed sobotnim rewanżem. W maju wydawało się, że Fury, który był faworytem tego starcia, wykorzysta swoje szanse na wygraną, ale Usyk pokazał odporność na ciosy i wielkie umiejętności.

Fury od razu zapowiedział, że zrobi wszystko, by odzyskać pasy i zrewanżować się Ukraińcowi za porażkę. Teraz, w grudniu 2024 roku, obaj pięściarze ponownie staną naprzeciw siebie w ringu. Pojedynek odbędzie się w Riyadh, w Arabii Saudyjskiej, jako część prestiżowej serii Riyadh Season. Wszystko wskazuje na to, że Fury wziął swoje deklaracje na poważnie, bowiem przyleciał na Bliski Wschód w świetnej formie. Przez ostatnie miesiące nie próżnował, jego sylwetka uległa znacznej poprawie. Łatwo porównać jego kiepską formę fizyczną sprzed kilku miesięcy do obecnej, dzięki dołączonej do artykułu galerii.

Wielka pula nagród i zmiana podziału dochodów

Warto dodać, że pojedynek Fury'ego z Usykiem to walka o potężne pieniądze. Zgodnie z doniesieniami brytyjskich mediów, pula nagród za walkę ma wynieść około 190 milionów dolarów. To ogromny wzrost w porównaniu z poprzednim starciem tych dwóch bokserów, które odbyło się w maju 2024 roku, gdzie pula nagród wynosiła 40 milionów dolarów mniej. Wówczas, zgodnie z ustaleniami, aż 70% całkowitej kwoty trafiło do Fury'ego. Tym razem ta finansowa zwrotnica przekręciła się na korzyść Ukraińca. Więcej ma zarobić Usyk. Choć oficjalny podział pieniędzy nie został jeszcze ujawniony....

