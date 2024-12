i Autor: AP Mateusz Klich (z lewej) w barwach DC United

Okienko transferowe

Polska Atlanta w MLS. Mateusz Klich zmienia klub, kibice Cracovii będą rozczarowani

Mateusz Klich zmienia barwy klubowe. Nie wróci jednak do Polski, wkrótce zobaczymy go w barwach Atlanty United. Przeniesie się z Waszyngtonu na południe Stanów Zjednoczonych. Klich, który przygodę z MLS rozpoczął w DC United, pozostanie w amerykańskiej lidze przynajmniej do końca 2025 roku. W nowym klubie dołączy do Bartosza Slisza.