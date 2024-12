Losowanie Ligi Konferencji RELACJA NA ŻYWO: Pary 1/16 i 1/8 finału. Z kim zagra Legia? Z kim Jagiellonia? [WYNIKI]

Djurgarden - Legia WYNIK: Kompromitacja Szwedów, rollercoaster i upragniony awans do 1/8 Ligi Konferencji. Legia zakończyła 2024 rok w europejskich pucharach

Losowanie Ligi Konferencji NA ŻYWO wyniki. Z kim zagra Legia? Z kim Jagiellonia?

1/16 finału:

Jagiellonia Białystok - Molde FK/TSC Backa Topola

1/8 finału:

Legia Warszawa - zwycięzca dwumeczu Jagiellonii/zwycięzca dwumeczu Shamrock Rovers - Molde/TSC

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa poznają dziś swoje ścieżki w 1/16 i 1/8 finału. Początek ceremonii o 13:00.

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok znakomicie zaczęły fazę ligową Ligi Konferencji UEFA, ale w końcówce obniżyły loty i do ostatnich minut ostatniej kolejki ich los był niepewny. Ostatecznie zespół ze stolicy zajął w tabeli 7. miejsce i bezpośrednio awansował do 1/8 finału LK, gdzie będzie czekał na rywala z 1/16 finału. Wśród nich znajduje się m.in. Jagiellonia, która pechowo skończyła fazę ligową na 9. pozycji - pierwszej niedającej awansu - i musi jeszcze powalczyć o miejsce w 1/8 finału. Jako najwyżej rozstawiona drużyna mistrzowie Polski są pewni, że zagrają z jednym z dwóch teoretycznie najsłabszych rywali w stawce. Są to dobrze znane polskim kibicom TSC Baćka Topola z Serbii i Molde FK z Norwegii.

Losowanie Ligi Konferencji na żywo. Pary, wyniki

Gdy już Jagiellonia pozna rywala, piłkarska Polska rozgrzeje się na dobre, bo w 1/8 finału bardzo prawdopodobna jest polska para. Legia czeka na rywala, którym będzie ktoś z grona: Jagiellonia, Shamrock Rovers, Molde, TSC. Ewentualna konfrontacja polskich drużyn w walce o ćwierćfinał brzmi znakomicie, a smaczku dodaje jeszcze możliwy ćwierćfinałowy dwumecz z angielską Chelsea. Wszystko wyjaśni jednak piątkowe losowanie fazy pucharowej, które rozpocznie się już o godzinie 13:00.