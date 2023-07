Pod zdjęciem Andrzeja Gołoty z synem pojawiła się lawina komentarzy. Ludzie nie mogli przestać

Choć Andrzej Gołota nigdy nie został mistrzem świata wagi ciężkiej w boksie, to do dziś wspominany jest przez kibiców nad Wisłą z ogromnym sentymentem. Trudno się temu dziwić. Był czas, że cały kraj zrywał się w środku nocy, by śledzić poczynania "Andrew" w ringu, a swoje największe walki toczył przecież w Stanach Zjednoczonych. Tam też mieszka z całą rodziną dzisiaj. Gołota bardzo dba o to, by najbliżsi trzymali się razem, a jego żona skrzętnie te starania dokumentuje. Najnowsze zdjęcie na jej profilu przedstawia byłego sportowca z synem. Mariola Gołota mogła się spodziewać, że fotka wywoła mnóstwo reakcji w sieci i tak też się stało.

Tak wygląda syn Gołoty

Mariola Gołota raczej nie ma oporów, by wrzucać do sieci fotki z życia prywatnego. Tym razem na zdjęciu można zobaczyć, jak Andrzej Gołota konsumuje pyszny posiłek w towarzystwie swojego syna. Mężczyźni świetnie się dogadują i chętnie spędzają ze sobą czas. Trzeba też przyznać, że pociecha wdała się w rodziców i jest do nich bardzo podobna. Uwagę na to, co widać na fotce zwrócili internauci. Komentarze posypały się jeden za drugim i niemal wszystkie utrzymane były w podobnym tonie.

Lawina komentarzy przy zdjęciu Gołoty

Wśród opinii internetowych przeważają przede wszystkim te, które zwracają uwagę na to, jak ważne jest dbanie o rodzinne więzy. "Jak Ojciec z Synem poranne rozmowy" - czytamy w jednym z wpisów, opatrzonym dodatkowo emotikonami oklasków i serduszek. "Rodzina przede wszystkim, pozdro mistrzu!" - dodał kolejny z komentujących. "Tak powinno być ojciec i syn" - napisano dalej. "Szanuj swojego ojca" - udzielił rady wierny fan "Andrew".