i Autor: SE Przemysław Saleta, Zbigniew Raubo

Vlog Andrzeja Kostyry

Raubo do Salety: „To będzie numer 1, jak rąbnę Przemka”. Najlepsze wymiany zdań | Vlog Andrzeja Kostyry

Zbigniew Raubo i Przemysław Saleta darzą się ogromną sympatią, co sprawia, że ich wymiany zdań we vlogu Andrzeja Kostyry „Kostyra SE” bywają znakomite. Na kanale YouTube dziennikarza „Super Expressu” pojawiło się podsumowanie najlepszych momentów minionych dwunastu miesięcy. - To będzie numer 1, jak rąbnę nią Przemka – mówił o książce Kostyry popularny trener boksu.