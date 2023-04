Nieoczekiwany pojedynek na pięści

Saleta pobił się z prezydentem Kalisza. To nie był Prima Aprilis! Mamy zdjęcia

PAP | mż 14:10

Choć to wydarzenie zaplanowano na 1 kwietnia, to na pewno nie był Prima Aprilis: walka byłego znakomitego boksera i byłego mistrza świata w kick boxingu Przemysława Salety z urzędującym prezydentem Kalisza Krystianem Kinastowskim naprawdę miała miejsce! W towarzyskim pięściarskim starciu obu panów doszło do remisu.