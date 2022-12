Świąteczna wymiana uprzejmości polskich pięściarzy. Nazwał byłego mistrza świata fiu***!

Była rywalka Ewy Brodnickiej trafi za kratki na 16 lat. Pobiła na śmierć swojego męża, uderzyła go 19 razy

Były dwukrotny mistrz świata w ostatnich miesiącach przeżywał olbrzymią huśtawkę nastrojów. Data pojedynku z Riakporhe'em zmieniana była kilka razy, a Głowacki w rozmowie z "Super Expressem" przyznał nawet, że jeśli wkrótce nie będzie konkretów, to chętnie przyjmie ofertę ze... świata freak fightów.

Zimnoch o Głowackim: To fi**!

Ostatecznie tuż przed Bożym Narodzeniem grupa Boxxer poinformował, że do starcia Głowackiego z Riakporhe'em dojdzie 21 stycznia na gali w Manchesterze, gdzie w walce wieczoru zmierzą się Chris Eubank Jr z Liamem Smithem. Nie wszyscy w Polsce będą jednak trzymać kciuki za "Główkę". W mocnych słowach o szansach wałczanina wypowiedział się właśnie Krzysztof Zimnoch. "Nie ma żadnych szans. Będzie ciężko znokautowany w 3-4 rundzie" - napisał Zimnoch pod jednym z postów na Facebooku. To nie wszystko. Gdy jeden z internautów zaznaczył, że byłemu mistrzowi świata należy się szacunek, Zimnoch odpisał: "Nie kibicuję mu, bo to fi**".

Grubo. Ktoś nie jest w świątecznym nastroju. pic.twitter.com/5GK83Pa3wU— RingBlog.pl 👊 (@RingBlogpl) December 23, 2022