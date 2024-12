i Autor: AP PHOTO/CHRIS PIZZELLO Mike Tyson

to koniec

Syn Mike'a Tysona ujawnił szokujące wieści o swoim ojcu! Tuż po walce z Paulem doszło do takich scen

Podczas swojej ostatniej walki, Mike Tyson zarobił astronomiczne pieniądze. Ostatecznie to Jake Paul wyszedł z ringu jako zwycięzca, jednak 20 milionów dolarów z pewnością zrekompensowało legendzie boksu porażkę w rekordzie. Okazuje się jednak, że kolejnego takiego pojedynku z udziałem "Żelaznego Mike'a" raczej już nie będzie, a wszystko przez jego małżonkę. Jak ujawnił syn Tysona. Lakiha Spicer ma już dość i dała do zrozumienia, że Mike już więcej nie wejdzie do ringu.