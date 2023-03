Ta walka wywołuje ciarki! Wiemy, kiedy pojedynek Balboa - Don Diego o pas mistrza Gromdy

Łukasz Różański szczerze przed walką o tytuł mistrza świata: Będę gotowy na 12 rund! Zrobię wszystko, by pas został w Polsce [KOLOSEUM]

Miesiąc do pojedynku w Rzeszowie

Łukasz Różański o kasie przed walką o tytuł mistrza świata: Pieniądze to drugorzędna sprawa [KOLOSEUM]

"Don Diego, czyli pogromca Tysona, karciciel chuliganów i profesor dający lekcję pokory dla samozwańczych bad boyów stanie do walki z królem nokautu walk na gołe pięści, wściekłym bykiem, żywą legendą oraz międzynarodowym championem, Balboą. Najlepsi z najlepszych fighterów walk na gołe pięści. Najtwardsi i walczący zawsze do końca. Każdy z nich udowodnił, że ma waleczne serducho, stalowy charakter i wielkie cohones do mocnej bitki. Czas poznać najlepszego, niekwestionowanego i niepokonanego mistrza walk na gołe pięści Gromda. Historyczne starcie, które zapiszę nowy rozdział w historii i wyłoni najtwardszego gościa w tej grze" - czytamy w komunikacie prasowym.

Balbo - Don Diego o pas mistrza Gromdy 26 maja!

Pierwszego, historycznego mistrza poznamy już 26 maja na gali Gromda 13! Choć panowie darzą się dużym szacunkiem i nie ma między nimi złej krwi, to w ringu sentymentów nie będzie. Jeden i drugi jest pewny swego, jeden i drugi zapowiadają, że to ich ręka powędruje do góry. Jednego możemy być pewni już dziś - emocji w tej batalii na pewnie nie zabraknie! "Podczas gali oprócz walki wieczoru odbędzie się także mocna ustawka, eliminator z czołowymi Gromdziarzami oraz jak zawsze szalony turniej walk na gołe pięści z nowymi pozytywnymi wariatami" - dodają organizatorzy.