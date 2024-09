i Autor: Tomasz Golla/Super Express Tomasz Adamek, Gus Curren, Mateusz Borek i Sebastian Wiktorzak

Ciekawa gala w Dublinie

Trener Tomasza Adamka nie wrócił po gali Fame do USA! Wiemy, co go zatrzymało w Polsce, w tle szef UFC

Tomasz Adamek bez najmniejszego kłopotu pokonał Kasjusza "Don Kasjo" Życińskiego na gali Fame 22 na PGE Narodowym. "Górala" do tego starcia, jak i do dwóch poprzednich z Mamedem Khalidovem oraz "Bandurą", przygotowywał Gus Curren. Szkoleniowiec w przeciwieństwie do byłego mistrza świata po starciu w Warszawie nie wrócił jednak do USA.