Żona Mateusza Masternaka odsłoniła wiele. Odebrało nam mowę, gdy zobaczyliśmy ją w tej kreacji. Prawdziwa bogini!

Masternak na wymarzoną walkę o pas mistrza czekał ponad 17 lat. I choć musiał pojechać na teren wroga do Wielkiej Brytanii, to wielu ekspertów w nim widziało faworyta batalii z Billamem-Smithem. Polak w ringu udowodnił, że fachowcy się nie mylili - momentami wręcz dominował nad pupilem miejscowych kibiców, ale niestety tytułu czempiona globu pozbawiła go kontuzja żeber. Po 7 rundach Masternak prowadził na kartach dwóch z trzech sędziów, ale ból był tak duży, że nasz reprezentant do ósmej odsłony już nie wyszedł.

Zjawiskowo piękna żona Mateusza Masternaka

"Master" po walce nie ukrywał, że równie mocno jak żebra boli go serce. Od pojedynku z Brytyjczykiem minęło już jednak kilkanaście dni i wiele wskazuje na to, że Masternak psychicznie czuje się już znacznie lepiej. Wrocławianin w czwartek był gościem w dwóch programach telewizyjnych i uśmiechu na jego twarzy nie brakowało. Masternak najpierw odwiedził Polsat i wziął udział w nagraniu programu "Koloseum", a kilka godzin później był już w siedzibie TVP Sport, gdzie można go było zobaczyć w magazynie "Ring TVP Sport".

Daria Masternak w seksownej czerwonej kreacji

W obu nagraniach towarzyszyła mu jego piękna żona Daria, która jak zwykle skradła show. W Polsacie pojawiła się w pięknej czerwonej kreacji, odsłaniającej jej zgrabne nogi, z kolei w TVP Sport postawiła na stylizacje w kolorze czarnym. W obu odsłonach zaprezentowała się zjawiskowo. Zresztą zobaczcie sami!