O tym marzy Kamil Grosicki w finale Pucharu Polski, wyjątkowa motywacja. Kapitan Pogoni Szczecin przełamie klątwę?

Grosicki jest liderem Pogoni. W tym sezonie w lidze strzelił 12 goli i miał 14 asyst. Jego wkład w sukcesy szczecińskiej drużyny jest niepodważalny. Jego formę docenił także selekcjoner Michał Probierz i powołał do reprezentacji Polski na mecze barażowe. Czy Grosik wywalczy sobie miejsce w kadrze na mistrzostwa Europy? Wyjazd na EURO byłby dobrym podsumowaniem udanego sezonu w jego wykonaniu. Wcześniej jednak chce zdobyć z Pogonią Puchar Polski. - Jak spojrzymy na grę Pogoni to „Grosik” uczestniczy w wielu akcjach, w których zespół strzela gole. Skrzydła Pogoni są bardzo groźne, choć Wisła też w ten sposób próbuje budować ataki - powiedział Maciej Żurawski w rozmowie z "Super Expressem".

To jeszcze bardziej pobudzi graczy Pogoni

Grosicki jest zdeterminowany, aby wygrać finał z Wisłą Kraków. Ostatnio apelował do kibiców Portowców o wsparcie podczas tego spotkania. "Rozpoczynamy misję finał Pucharu Polski. Zrobimy wszystko, by dać Klubowi historyczne trofeum. Wy także macie swoje zadanie do wykonania. Liczymy na Was na PGE Narodowym. Tylko razem możemy wznieść ten puchar! - pisał w mediach społecznościowych kapitan Pogoni. - Kłopotem Wisły jest również to, że trafiła na zespół, który będzie miał wyjątkową motywację - tłumaczył Żurawski w rozmowie z naszym portalem. - Pogoń będzie chciał wygrać, bo w ten sposób sięgnie po pierwsze trofeum w historii klubu. To dodatkowy czynnik, który jeszcze bardziej pobudzi jej zawodników. Kamil Grosicki mówi o tym otwarcie. To nie tylko ważne wyzwanie dla klubu, ale i dla niego, bo to będzie też jego pierwsze trofeum wywalczone z Portowcami. To też ma znaczenie - wyznał były napastnik reprezentacji Polski.

