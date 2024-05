Kibice Wisły Kraków i Pogoni Szczecin wspięli się na wyżyny! Niesamowicie ozdobiony PGE Narodowy, te obrazki zapierają dech w piersiach

Znamy wyjściowe jedenastki Pogoni i Wisły na finał Pucharu Polski. Niespodzianka w składzie Białej Gwiazdy, i to na kluczowej pozycji!

Niemal rok czekał na poprowadzenie meczu Pogoni. W Szczecinie mieli do niego wielki żal. Trudna mentalna robota Tomasza Kwiatkowskiego

Tradycyjnie finał Pucharu Polski odbywa się na PGE Narodowym. Ekipa Pogoni Szczecin czwarty raz awansowała do decydującego meczu, dla "Portowców" jest to debiut na PGE Narodowym, tak samo z resztą, jak dla "Białej Gwiazdy". Drużyna ze Szczecina nie może się pochwalić dobrą statystyką, ponieważ nadal czekają na pierwsze trofeum, a także pierwszego... gola. W przeszłości przegrywała 0:1, te sytuacje miały miejsce w (1981 r.) Kaliszu z Legią Warszawa, następnie we Wrocławiu z Lechem Poznań oraz w 2010 roku z Jagiellonią Białystok na stadionie w Bydgoszczy.

Wisła Kraków ma lepsze wspomnienia z tym pucharem, z racji tego, że pierwszy zdobyła już w 1926 roku. "Biała Gwiazda" na 10 finałów wygrywała czterokrotnie. Ostatnio miało to miejsce w 2003 roku.

Kibice obu drużyn mogą czuć niedosyt, dlatego emocji na pewno nie zabraknie.

i Autor: Mateusz Wysokiński

Kibice obu drużyn pokazali się z dobrej strony! Niesamowite oprawy na PGE Narodowym

Na początku spotkania, jak i w trakcie kibice popisywali się znakomitymi przyśpiewkami, które wspierały piłkarzy obu drużyn. Ponadto na trybunach pojawiły się fenomenalne oprawy meczowe, które ozdobiły cały PGE Narodowy.