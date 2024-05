Alan Uryga o marzeniach, historii, odpowiedzialności i byciu liderem. Kapitan Wisły Kraków tak chce zagrać w finale z Pogonią Szczecin

Zdobędzie Puchar Polski dla Wisły?

Uryga debiutował w Wiśle Kraków w ekstraklasie. Podczas kariery cztery lata związany był z Wisłą Płock. Do Białej gwiazdy wrócił przed trzema laty. W tej edycji chciałby z nią wrócić do ekstraklasy po dwuletniej przerwie oraz zdobyć Puchar Polski. - Zawsze marzyłem, żeby osiągnąć coś więcej z Wisłą niż tylko regularnie w niej występować i być kapitanem - powiedział Alan Uryga podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Cieszę się, że mam szanse zapisać się w historii, znów dać radość naszym kibicom i być może dopisać kolejny tytuł do pięknej historii klubu - tłumaczył.

Nie będą wymyślać nic nowego

Wprawdzie Wisła w pierwszej lidze strzela dużo goli, ale też sporo traci. Eksperci podkreślają, że największą słabością pierwszoligowca jest gra w obronie, która popełnia błędy. Czy w finale z Pogonią na PGE Narodowym krakowski zespół uniknie pomyłek i zachowa czyste konto? - Jestem liderem tej obrony i kapitanem, więc biorę odpowiedzialność na siebie - stwierdził Uryga, cytowany przez PAP. - Musimy robić swoje. Nie będziemy wymyślać nic na nowo, ale grać to, co trenujemy odkąd dołączył do nas trener Rude - podkreślił kapitan krakowskiej drużyny.

