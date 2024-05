i Autor: Przemysław Ofiara

Puchar Polski na PGE Narodowym

Kibice Pogoni i Wisły śpiewali Hymn Polski dłużej, niż przewidzieli organizatorzy! Aż ściszona została muzyka, niecodzienna sytuacja [WIDEO]

Finał Pucharu Polski Pogoń – Wisła wzbudził ogromne zainteresowanie nie tylko wśród kibiców obu drużyn, ale też warszawiaków, którzy tłumnie pojawili się na PGE Narodowym. Tuż przed meczem tradycyjnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Choć organizatorzy wypuścili z taśmy tylko część naszego hymnu, to kibice odśpiewali go do końca. A capella!