A wszystko za sprawą "The 50", czyli reality show jakiego w Polsce jeszcze nie było. Premiera pierwszego z ośmiu odcinków już 4 kwietnia w serwisie Prime Video. Akcja programu toczyć się będzie w zamku, którego gospodarzem będzie tajemnicza osoba w masce lwa.

Do gry poza Szpilką przystąpią m.in. jego ukochana Kamila Wybrańczyk, bracia Tyburscy Piotr i Paweł, Marianna Schreiber, Laluna, jeden z szefów federacji Fame Wojtek Gola, Mateusz "Mini Majk" Krzyżanowski czy zawodniczka Fame Klaudia "Sheeya" Kołodziejczyk.

Artur Szpilka w reality show "The 50". Są pierwsze fragmenty

- Powiem ci zupełnie serio stary, że sam się jaram, bo spędziłem tam fajny czas. Nie spodziewałem się, że takie programy to są takie emocje, to były naprawdę duże emocje. Ja myślałem wcześniej, że programy typu reality show są ustawione, a to wszystko działo się naprawdę. Kiedy ktoś odchodzi, kiedy sam odchodzisz, jakieś inne rzeczy - to jest mieszanka emocji. Szykuje się mega fajny program i sam jestem ciekawy, bo to co przeżyliśmy tam to jedno, a jak to pokaże telewizja - to jest drugie - zdradził nam Szpilka.

Do sieci zaczęły już trafiać fragmenty programu, a bohaterem jednego z nich jest właśnie Szpilka. Na filmie widać, jak zawodnik KSW wparowuje do pokoju i mówi: "Jest to sześcioosobowa cela! Starszy celowy Artur Szpilka, a to młodszy celowy Mini Majk". Oprócz niego i "Mini Majka" w pokoju przebywają też m.in. znana z pierwszej edycji "Big Brothera" Manuela Michalak czy Bilguun Ariunbaatar.