i Autor: Instagram/ potezny.wlodarz Michał "Boxdel" Baron

Wielka przemiana

Boxdel już dłużej tego nie ukrywał i w końcu pokazał się bez koszulki. Tak naprawdę wygląda teraz jego ciało. Gigantyczna metamorfoza

Tomasz Piechna | Waldemar Kowalski 15:02

Przybranie na wadze jest niebywale łatwą rzeczą. Gorzej, że nadmiernych kilogramów już tak szybko nie da się zrzucić i wymaga to ogromnego wysiłku, aby zbijać wagę. Doskonale wie to szef FAME MMA, Michał “Boxdel” Baron. Jeszcze do niedawna włodarz federacji zmagał się z nadwagą, ale mocno wziął się za siebie i przyniosło to świetne efekty, co widać na najnowszych nagraniach.