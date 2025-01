Była dziewczyna Boxdela pokazała, co wypisywał do niej Denis Załęcki! Ujawniła wiadomości

Jacek Murański ze szczegółami opowiedział, co działo się po śmierci Mateusza. Makabryczna relacja, mówi o totalnej apatii

Madzia Loskot już kilka lat temu dała się poznać w internecie jako dziewczyna "Boxdela", ale dopiero teraz - już jako singielka - stoczy pierwszą walkę we freak-fightach. Na gali PRIME MMA 11 (sobota, 11 stycznia) jej rywalką będzie Karolina "Stwoichs" Dziak, jednak przed ich pojedynkiem najgłośniej zrobiło się o... Denisie Załęckim. "Bad Boy", który po powrocie "Boxdela" jako jeden z pierwszych wsparł krytykowanego twórcę i wystąpił na jego kanale, miał podrywać jego byłą dziewczynę! Loskot na potwierdzenie tych słów opublikowała wiadomości, jakie wypisywał do niej freak-fighter z Torunia już po rozstaniu z jednym z założycieli FAME MMA.

- Jakim ty jesteś kolegą? Uważasz, że to były koleżeńskie wiadomości? - spytała w nagraniu z wanny, parodiującym słynne wystąpienie Załęckiego. Następnie przeszła do konwersacji z freak-fighterem, który regularnie do niej pisał.

Okazuje się, że już we wrześniu Załęcki napisał do influencerki na Instagramie z pytaniem, czy jest w związku z "Boxdelem". Zapewniał, że odpowiedź będzie tylko dla niego. Miało to miejsce tuż po tym, jak spotkali się pod koniec sierpnia podczas wydarzenia "Banndy", na którym Loskot niespodziewanie wzięła udział w wyborach "miss internetu". Później komplementował jej "figurę i urodę modelki".

"O kurde. Wysokaaaaa! Dobrze, że niski nie jestem" - zareagował na wzrost 1,80 m w szpilkach. Na tym nie skończył, bo kontynuował konwersację w listopadzie na Messengerze, gdzie skorzystał z tematu treningów MMA. Pisał m.in., że sprawdzą jej umiejętności w parterze, kiedy przyjedzie do Warszawy. Dalej komplementował też jej urodę.

"Masz zupełnie inną buźkę niż te wszystkie dziewczyny i dużo tym zyskujesz na pewno. Lepiej rzucasz się w oczy, szkoda marnować potencjał" - napisał Załęcki, po czym spytał o codzienne zajęcia Loskot i... jak idzie jej Onlyfans. Była dziewczyna "Boxdela" od pewnego czasu działa bowiem na tej platformie dla dorosłych, na której sprzedaje rozbierane zdjęcia. Fotografie Madzi Loskot znajdziesz w powyższej galerii.

